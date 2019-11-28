Nalazite se ovde:Naslovna » Некатегоризовано » КУД „БАМБИ“ НА КОНЦЕРТИ ДЕЧИЈЕГ ФОЛКЛОРА

КУД „БАМБИ“ НА КОНЦЕРТИ ДЕЧИЈЕГ ФОЛКЛОРА

Autor: Datum objavljivanja: novembar 28, 2019 Kategorija: Некатегоризовано | komentara : 0

КУД „БАМБИ“ ЋЕ У ЧАЧКУ У ДОМУ КУЛТУРЕ У ЧАЧКУ, ОДРЖАТИ ПРВИ КОНЦЕРТ ДЕЧИЈЕГ АНСАМБЛА.

O autoru

Broj objavljenih članaka : 17538

Povezani sadržaji

ТВ Галаксија 32

Scroll to top