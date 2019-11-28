КУД „БАМБИ“ НА КОНЦЕРТИ ДЕЧИЈЕГ ФОЛКЛОРА Autor: ТВ Галаксија 32 Datum objavljivanja: novembar 28, 2019 Kategorija: Некатегоризовано | komentara : 0 КУД „БАМБИ“ ЋЕ У ЧАЧКУ У ДОМУ КУЛТУРЕ У ЧАЧКУ, ОДРЖАТИ ПРВИ КОНЦЕРТ ДЕЧИЈЕГ АНСАМБЛА. ‹ Prethodni Sledeći › O autoru ТВ Галаксија 32 Broj objavljenih članaka : 17538 Povezani sadržaji У СKЛОПУ ИЗЛОЖБЕ “ДАНИЛО KИШ-ПОСЛЕ 30 ГОДИНА” ОДРЖАН ЈАВНИ ЧАС ГРАДОНАЧЕЛНИK ЧАЧKА МИЛУН ТОДОРОВИЋ ОБИШАО МЗ ЈЕЖЕВИЦА У ЛУЧАНСKОЈ ОПШТИНИ АСФАЛТИРАН ПУТНИ ПРАВАЦ ДОЊА KРАВАРИЦА-ЛОПАШ У ПРОСТОРИЈАМА МОРАВИЧKОГ УПРАВНОГ ОKРУГА ОТKРИВЕНА ИНФО ПЛОЧА “GlobalLocal”