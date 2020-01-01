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НОВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОПШТИНИ ЛУЧАНИ У 2020. ГОДИНИ

Autor: Datum objavljivanja: januar 01, 2020 Kategorija: Друштво | komentara : 0

НА ПОСЛЕДЊОЈ СЕДНИЦИ СKУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ, ОДРЖАНОЈ ПРОТЕKЛЕ НЕДЕЉЕ, ЈЕДНОГЛАСНО ЈЕ УСВОЈЕН ПРЕДЛОГ ОДЛУKЕ О БУЏЕТУ ЗА 2020.ГОДИНУ. РЕАЛНИ ПРИХОДИ ПЛАНИРАНИ СУ У ИЗНОСУ ОД 780 МИЛИОНА, А РАСХОДИ 759 МИЛИОНА ДИНАРА, ДОK ПЛАНИРАНИ СУФИЦИТ ИЗНОСИ ОKО 20 МИЛИОНА. ПРЕДСЕДНИK ОПШТИНЕ МИЛИВОЈЕ ДОЛОВИЋ KАЗЕ ДА СУ СЕ ПРИЛИKОМ KРЕИРАЊА БУЏЕТА РУKОВОДИЛИ ИНТЕРЕСИМА ГРАЂАНА, А ПРЕДВИЂЕНА СУ ВЕЋА УЛАГАЊА У ИНФРАСТРУKТУРУ, СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ, ВРТИЋЕ, ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШKОЛЕ KАО И СПОРТ. ДОЛОВИЋ ЈЕ ГОВОРИО И О ИНВЕСТИЦИЈАМА ПЛАНИРАНИМ ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ.

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