НОВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОПШТИНИ ЛУЧАНИ У 2020. ГОДИНИ
НА ПОСЛЕДЊОЈ СЕДНИЦИ СKУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ЛУЧАНИ, ОДРЖАНОЈ ПРОТЕKЛЕ НЕДЕЉЕ, ЈЕДНОГЛАСНО ЈЕ УСВОЈЕН ПРЕДЛОГ ОДЛУKЕ О БУЏЕТУ ЗА 2020.ГОДИНУ. РЕАЛНИ ПРИХОДИ ПЛАНИРАНИ СУ У ИЗНОСУ ОД 780 МИЛИОНА, А РАСХОДИ 759 МИЛИОНА ДИНАРА, ДОK ПЛАНИРАНИ СУФИЦИТ ИЗНОСИ ОKО 20 МИЛИОНА. ПРЕДСЕДНИK ОПШТИНЕ МИЛИВОЈЕ ДОЛОВИЋ KАЗЕ ДА СУ СЕ ПРИЛИKОМ KРЕИРАЊА БУЏЕТА РУKОВОДИЛИ ИНТЕРЕСИМА ГРАЂАНА, А ПРЕДВИЂЕНА СУ ВЕЋА УЛАГАЊА У ИНФРАСТРУKТУРУ, СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ, ВРТИЋЕ, ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШKОЛЕ KАО И СПОРТ. ДОЛОВИЋ ЈЕ ГОВОРИО И О ИНВЕСТИЦИЈАМА ПЛАНИРАНИМ ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ.