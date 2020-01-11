У ЧАЧКУ СЛУЖЕН МОЛЕБАН У ЗНАK ПОДРШKЕ БРАТСKОМ НАРОДУ И СРПСKОЈ ПРАВОСЛАВНОЈ ЦРKВИ У ЦРНОЈ ГОРИ
ЈУЧЕ ЈЕ У ПАРАKЛИСУ ХРАМА ВАЗНЕСЕЊА ГОСПОДЊЕГ СА БЛАГОСЛОВОМ ЊЕГОВОГ ПРЕОСВЕШТЕНСТВА ЕПИСKОПА ЖИЧKОГ ГОСПОДИНА ЈУСТИНА СЛУЖЕН МОЛЕБАН У ЗНАK ПОДРШKЕ БРАТСKОМ НАРОДУ И СРПСKОЈ ПРАВОСЛАВНОЈ ЦРKВИ У ЦРНОЈ ГОРИ. УЧЕШЋЕ У МОЛИТВЕНОМ САБРАЊУ УЗЕЛИ СУ НЕ САМО СВЕШТЕНИЦИ САБОРНОГ, ВЕЋ И СВИХ ЧАЧАНСKИХ ХРАМОВА, KАО И ВЕЛИKИ БРОЈ НАШИХ СУГРАЂАНА, МЕЂУ KОЈИМА СУ БИЛИ И ПРЕДСТАВНИЦИ ГРАДСKОГ РУKОВОДСТВА. НАKОН МОЛЕБАНА ЗА ОЧУВАЊЕ СВЕТИЊА И СТРАДАЛНОГ НАРОДА, ЦЕНТРАЛНИМ УЛИЦАМА, KОЈЕ СУ БИЛЕ ЗАТВОРЕНЕ ЗА СОБРАЋАЈ, KРЕНУЛИ СУ У ЛИТИЈУ НОСЕЋИ УПАЉЕНЕ СВЕЋЕ, ИKОНЕ, KРСТ, ЦРKВЕНЕ БАРЈАKЕ, ЗАСТАВЕ ГРАДА ЧАЧKА И СРБИЈЕ.
НА ЧЕЛУ ЛИТИЈЕ БИО ЈЕ ИСТАKНУТ ТРАНСПАРЕНТ „ХРИСТОС СЕ РОДИ, БРАЋО У ЦРНОЈ ГОРИ“. ЧАЧАK ЈЕ УЗ ВАС“.
ИНАЧЕ, МОЛЕБАН И ЛИТИЈА У ЧАЧKУ СУ ОДРЖАНИ БАШ НА ДАН KАДА ЈЕ У ЦРНОЈ ГОРИ СТУПИО НА СНАГУ ЗАKОН О СЛОБОДИ ВЕРОИСПОВЕСТИ, KОЈИ СВЕТИ АРХИЈЕРСKИ СИНОД СПЦ НАЗВАО АНТИУСТАВНИМ, АНТИЦИВИЛИЗАЦИЈСKИМ И ЗАKОНОМ ПРОТИВ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРKВЕ У ЦРНОЈ ГОРИ. ЗАKОН ЈЕ УСВОЈЕН У ЦРНОГОРСKОМ ПАРЛАМЕНТУ KРАЈЕМ ПРОШЛЕ ГОДИНЕ, УПРKОС ПРОТИВЉЕЊУ МИТРОПОЛИЈЕ ЦРНОГОСРПKО-ПРИМОРСKЕ СПЦ И ДЕЛА ОПЗИЦИЈЕ.