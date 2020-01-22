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МИНИСТАР ЗОРАН ЂОРЂЕВИЋ ПОСЕТИО САМОХРАНУ МАЈКУ НЕВЕНУ ШИПЕТИЋ

Autor: Datum objavljivanja: januar 22, 2020 Kategorija: Друштво | komentara : 0

НАКОН ШТО ЈЕ У МЕДИЈИМА ОБЈАВЉЕНА ПРИЧА НЕВЕНЕ ШИПЕТИЋ, НЕЗАПОСЛЕНЕ МАЈКА СА ТРОЈЕ ДЕЦЕ, КОЈА КАО ПОДСТАНАР ЖИВИ У ЈАКО ЛОШИМ УСЛОВИМА, МИНИСТАР ЗА РАД, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ЗОРАН ЂОРЂЕВИЋ СА СВОЈИМ САРАДНИЦИМА И ГРАДОНАЧЕЛНИКОМ МИЛУНОМ ТОДОРОВИЋЕМ ПОСЕТИО ЈЕ ПОРОДИЦУ.
ОВОМ ПРИЛИКОМ ОБЕЋАЛИ СУ ДА ЋЕ ПРУЖИТИ СВУ НЕОПХОДНУ ПОМОЋ ПОРОДИЦИ ШИПЕТИЋ И ПОЗВАЛИ СВЕ ОНЕ КОЈИ ИМАЈУ ИСТИ ИЛИ СЛИЧАН СТАТУС ДА СЕ ОБРАТЕ СВОЈИМ ЛОКАЛНИМ УПРАВАМА И ИНФОРМИШУ СЕ О СВОЈИМ ПРАВИМА

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