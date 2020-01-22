МИНИСТАР ЗОРАН ЂОРЂЕВИЋ ПОСЕТИО САМОХРАНУ МАЈКУ НЕВЕНУ ШИПЕТИЋ
НАКОН ШТО ЈЕ У МЕДИЈИМА ОБЈАВЉЕНА ПРИЧА НЕВЕНЕ ШИПЕТИЋ, НЕЗАПОСЛЕНЕ МАЈКА СА ТРОЈЕ ДЕЦЕ, КОЈА КАО ПОДСТАНАР ЖИВИ У ЈАКО ЛОШИМ УСЛОВИМА, МИНИСТАР ЗА РАД, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ЗОРАН ЂОРЂЕВИЋ СА СВОЈИМ САРАДНИЦИМА И ГРАДОНАЧЕЛНИКОМ МИЛУНОМ ТОДОРОВИЋЕМ ПОСЕТИО ЈЕ ПОРОДИЦУ.
ОВОМ ПРИЛИКОМ ОБЕЋАЛИ СУ ДА ЋЕ ПРУЖИТИ СВУ НЕОПХОДНУ ПОМОЋ ПОРОДИЦИ ШИПЕТИЋ И ПОЗВАЛИ СВЕ ОНЕ КОЈИ ИМАЈУ ИСТИ ИЛИ СЛИЧАН СТАТУС ДА СЕ ОБРАТЕ СВОЈИМ ЛОКАЛНИМ УПРАВАМА И ИНФОРМИШУ СЕ О СВОЈИМ ПРАВИМА