ПРЕДАВАЊЕ НА ТЕМУ ДЕПРЕСИЈЕ- ПРОТОНАМЕСНИК АЛЕКСАНДАР ЈЕВТИЋ ИЗ КРАЉЕВА
СВЕТОСАВСКЕ СВЕЧАНОСТИ ИЗАШЛЕ СУ ВАН ОКВИРА ОШ “РАТКО МИТРОВИЋ”, КАО ГЛАВНОГ ПОКРЕТАЧА МАНИФЕСТАЦИЈЕ, ПА СУ СЕ У ОРГАНИЗАЦИЈУ ОВОГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПЕТИХ СВЕЧНОСТИ УКЉУЧИЛИ И ГРАД ЧАЧАК, ЦРКВА И БРОЈНЕ УСТАНОВЕ.
ПОРЕД ТРАДИЦИОНАЛНИХ РАДИОНИЦА, ДЕО ПРОГРАМА СУ И ТРИБИНЕ, КОНЦЕРТИ, ИЗЛОЖБЕ, ПОЕТСКИ КОНКУРС, КАО И ПРЕДАВАЊА, А ЈЕДНО ТАКВО, НА ВЕОМА АКТУЕЛНУ ТЕМУ ДЕПРЕСИЈЕ ОДРЖАЋЕ У СРЕДУ 22. ЈАНУАРА ПРОТОНАМЕСНИК АЛЕКСАНДАР ЈЕВТИЋ ИЗ КРАЉЕВА.