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ПРЕДАВАЊЕ НА ТЕМУ ДЕПРЕСИЈЕ- ПРОТОНАМЕСНИК АЛЕКСАНДАР ЈЕВТИЋ ИЗ КРАЉЕВА

Autor: Datum objavljivanja: januar 22, 2020 Kategorija: Друштво | komentara : 0

СВЕТОСАВСКЕ СВЕЧАНОСТИ ИЗАШЛЕ СУ ВАН ОКВИРА ОШ “РАТКО МИТРОВИЋ”, КАО ГЛАВНОГ ПОКРЕТАЧА МАНИФЕСТАЦИЈЕ, ПА СУ СЕ У ОРГАНИЗАЦИЈУ ОВОГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПЕТИХ СВЕЧНОСТИ УКЉУЧИЛИ И ГРАД ЧАЧАК, ЦРКВА И БРОЈНЕ УСТАНОВЕ.
ПОРЕД ТРАДИЦИОНАЛНИХ РАДИОНИЦА, ДЕО ПРОГРАМА СУ И ТРИБИНЕ, КОНЦЕРТИ, ИЗЛОЖБЕ, ПОЕТСКИ КОНКУРС, КАО И ПРЕДАВАЊА, А ЈЕДНО ТАКВО, НА ВЕОМА АКТУЕЛНУ ТЕМУ ДЕПРЕСИЈЕ ОДРЖАЋЕ У СРЕДУ 22. ЈАНУАРА ПРОТОНАМЕСНИК АЛЕКСАНДАР ЈЕВТИЋ ИЗ КРАЉЕВА.

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