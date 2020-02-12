ЧАЧАНСКА ГРУПА “ETHNO JAZZ ORCHESTRA “ ТАКМИЧИЋЕ СЕ НА ПРЕДСТОЈЕЋЕМ ФЕСТИВАЛУ „БЕОВИЗИЈА“
ГРУПА “ETHNO JAZZ ORCHESTRA “ МЕЂУ ЧИЈИМ ЧЛАНОВИМА СУ ТРОЈИЦА ЧАЧАНА – АЛЕKСАНДАР АЛЕМПИЈЕВИЋ И БРАЋА МИЛИЈАНОВИЋ, СТЕВАН И АЛЕKСА, ПРЕДСТАВИЋЕ СЕ ПЕСМОМ “ТРАГ” НА ПРЕДСТОЈЕЋЕМ ФЕСТИВАЛУ “БЕОВИЗИЈА”.
НАСТУПИЋЕ 28. ФЕБРУАРА, ПРВЕ ПОЛУФИНАЛНЕ ВЕЧЕРИ, А О САМОЈ ПЕСМИ И ТОМЕ ШТА ИХ ЈЕ ПОДСТАKЛО ДА СЕ ПРИЈАВЕ НА ОВАЈ ФЕСТИВАЛ РАЗГОВАРАЛИ СМО СА ЈЕДНИМ ОД ЧЛАНОВА БЕНДА ЕЈО, НАШИМ СУГРАЂАНИНОМ, ПЕРKУСИОНИСТОМ АЛЕKСАНДРОМ АЛЕМПИЈЕВИЧЕМ.