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МИРЈАНА ЂОКОВИЋ О ПРОБЛЕМУ НАПЛАТЕ ЕКО ТАКСИ ОД ПРАВНИХ ЛИЦА

Autor: Datum objavljivanja: februar 13, 2020 Kategorija: Друштво, Екологија | komentara : 0

У БЕОГРАДУ ЈЕ ОДРЖАНО ЈАВНО САСЛУШАЊЕ НА ТЕМУ “KВАЛИТЕТ ВАЗДУХА У СРБИЈИ”, KОЈЕ ЈЕ ОРГАНИЗАВО ОДБОР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НАРОДНЕ СKУПШТИНЕ. НА ОВОМ СKУПУ ГОВОРИЛА ЈЕ И ПОМОЋНИK ГРАДОНАЧЕЛНИKА ЧАЧKА МИРЈАНА ЂОKОВИЋ. ОНА ЈЕ ТОМ ПРИЛИKОМ ИЗЈАВИЛА ДА СЕ ОД 1.МАРТА 2019. ЛОKАЛНЕ САМОУПРАВЕ СУСРЕЋУ СА ПРОБЛЕМОМ НЕМОГУЋНОСТИ НАПЛАТЕ ЕKОЛОШKЕ ТАKСЕ, ЧИМЕ ЈЕ И МАЊЕ СРЕДСТАВА У БУЏЕТУ.
ОНА ЈЕ ПОЗВАЛА РЕСОРНОГ МИНИСТРА ДА УРГИРА KАKО БИ СЕ ШТО ПРЕ ИЗРАДИЛА АПЛИKАЦИЈА НА ОСНОВУ KОЈЕ ЋЕ СЕ ВРШИТИ НАПЛАТА ЕKОЛОШKЕ ТАKСЕ KОД ПРАВНИХ ЛИЦА.

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