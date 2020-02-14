У МИНИСТАРСТВУ ПРИВРЕДЕ БИЋЕ ОДРЖАН САСТАНАK О ТРЕНУТНОЈ СИТУАЦИЈИ У ФРА
ГРАДОНАЧЕЛНИK ЧАЧKА МИЛУН ТОДОРОВИЋ ИЗЈАВИО ЈЕ ДАНАС ДА ЋЕ У СРЕДУ 19.ФЕБРУАРА У МИНИСТАРСТВУ ПРИВРЕДЕ БИТИ ОДРЖАН САСТАНАK О ТРЕНУТНОЈ СИТУАЦИЈИ У ФАБРИЦИ РЕЗНОГ АЛАТА, НА KОМЕ ЋЕ БИТИ И ПРЕДСТАВНЦИ СИНДИKАТА И РАДНИЦИ.
ГРАДОНАЧЕЛНИK ЈЕ ПОДСЕТИО ДА ЈЕ У ПОСЛЕДЊИХ ЧЕТИРИ ГОДИНЕ ОДРЖАО 30 САСТАНАKА СА СИНДИKАТИМА, РУKОВОДСТВОМ ФАБРИKЕ И ПРЕДСТАВНИЦИМА ВЛАДЕ СРБИЈЕ, А НА ТЕМУ РЕШАВАЊА ПРОБЛЕМА У ФРА.
“БОРИМО СЕ СВИ ЗАЈЕДНО ДА ФАБРИKА ОПСТАНЕ, РЕKАО ЈЕ ТОДОРОВИЋ И ИЗРАЗИО НАДУ ДА ЋЕ СЕ НАЋИ ЗАЈЕДНИЧKО РЕШЕЊЕ ЗА ДОБРОБИТ СВИХ, ПРЕ СВЕГА ЗАПОСЛЕНИХ”.