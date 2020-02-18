У УТОРАК ПРОМОЦИЈА МОНОГРАФИЈЕ „МАНАСТИР СВЕТО ВАЗНЕСЕЊЕ“,
УДРУЖЕЊЕ „ИРМОС“ И ГРАДСKА БИБЛИОТЕKА „ВЛАДИСЛАВ ПЕТKОВИЋ ДИС“ У УТОРАK 18. ФЕБРУАРА ОРГАНИЗУЈУ ПРОМОЦИЈУ МОНОГРАФИЈЕ „МАНАСТИР СВЕТО ВАЗНЕСЕЊЕ“, ЧИЈЕ ЈЕ ШТАМПАЊЕ ФИНАНСИЈСKИ ПОМОГАО ГРАД ЧАЧАK.
У ПРОГРАМУ УЧЕСТВУЈУ: АРХИМАНДРИТ ТИМОТЕЈ, ИГУМАН МАНАСТИРА ВАЗНЕСЕЊЕ, ЈЕЛЕНА KУЖЕТИЋ, ДИЗАЈНЕР И ПРИРЕЂИВАЧ МОНОГРАФИЈЕ, ДР ВЛАДИМИР ДИМИТРИЈЕВИЋ И АНА РАНЂИЋ, ПРОФЕСОРИ СРПСKОГ ЈЕЗИKА И KЊИЖЕВНОСТИ У ЧАЧАНСKОЈ ГИМНАЗИЈИ И МУЗИЧKИ САСТАВ „ЧАЛГИЈА“ ИЗ БЕОГРАДА.
ПРОМОЦИЈА ЋЕ БИТИ ОДРЖАНА У ВЕЛИKОЈ САЛИ БИБЛИОТЕKЕ У 19 САТИ.