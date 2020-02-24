СВЕТСКИ ДАН ТУРИСТИЧКИХ ВОДИЧА БИЋЕ ОБЕЛЕЖЕН У ЧАЧКУ Autor: ТВ Галаксија 32 Datum objavljivanja: februar 24, 2020 Kategorija: Друштво | komentara : 0 БЕСПЛАТНОМ ШЕТЊОМ, И У ЧАЧКУ ЋЕ БИТИ ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ТУРИСТИЧКИХ ВОДИЧА. ‹ Prethodni Sledeći › O autoru ТВ Галаксија 32 Broj objavljenih članaka : 18002 Povezani sadržaji ОД 31. МАРТА СА АЕРОДРОМА “МОРАВА” И ЛЕТОВИ ЗА СОЛУН ОРГАНИЗОВАНА РАДИОНИЦА У ОKВИРУ ПРОЈЕKТА „ИЗАЗОВ ЗА ИНОВАТИВНО РЕШЕЊЕ У УПРАВЉАЊУ БИО ОТПАДОМ“ У ЧАЧKУ ОДРЖАНА ЕДУKАЦИЈСKА РАДИОНИЦА „ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ПОСЛОВАЊА- УВОЂЕЊЕ Е- РАЧУНА“ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ОВДАШЊЕ ВРТИЋЕ БИЋЕ РАСПИСАН У АПРИЛУ