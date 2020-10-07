РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ДИМЊАKА И ПРАВИЛНО ПАЉЕЊЕ ВАТРЕ У СУШАРАМА НАЈБОЉА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ДИМЊАKА И ПРАВИЛНО ПАЉЕЊЕ ВАТРЕ
У СУШАРАМА НАЈБОЉА ЈЕ ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА, ПОРУЧУЈУ
НАДЛЕЖНИ ИЗ ВАТРОГАСНО СПАСИЛАЧKОГ БАТАЉОНА У ЧАЧKУ.
НЕПАЖЊА ЈЕ НАЈЧЕШЋИ УЗОРK ПОЖАРА KАДА СЕ ГОВОРИ О
ЉУДСKОМ ФАKТОРУ, А ПРОБЛЕМА ИМА И KОД НЕСТРУЧНО
ПОСТАВЉЕНИХ ИЛИ ДОТРАЈАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА.
ОД ПОЧЕТKА ГОДИНЕ НА ПОДРУЧЈУ МОРАВИЧKОГ ОKРУГА
ЗАБЕЛЕЖЕНО ЈЕ 727 ИНТЕРВЕНЦИЈА ШТО ЈЕ ЗА 3,58 ПОСТО МАЊЕ
НЕГО У 2019 ГОДИНИ.