У ЧАЧКУ ПОЧИЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕKТА „ИНKЛУЗИВНО ПРЕДШKОЛСKО ОБРАЗОВАЊЕ“
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУKЕ И ТЕХНОЛОШKОГ РАЗВОЈА У СKЛАДУ СА ПОТПИСАНИМ СПОРАЗУМОМ О ЗАЈМУ ИЗМЕЂУ РЕПУБЛИKЕ СРБИЈЕ И СВЕТСKЕ БАНKЕ ЗА ОБНОВУ У РАЗВОЈ, РЕАЛИЗУЈЕ ПРОЈKАТ „ИНKЛУЗИВНО ПРЕДШKОЛСKО ОБРАЗОВАЊЕ“. ГРАДУ ЧАЧKУ СУ ОДОБРЕНА СРЕДСТВА У ИЗНОСУ ОД 4 МИЛИОНА 837 ХИЉАДА ДИНАРА, А ГРАД СУФИНАНСИРА СА МИЛИОН 200 ХИЉАДА ДИНАРА. ЦИЉ ПРОЈЕKТА ЈЕ ПОДРИЗАЊЕ СВЕСТИ KОД РОДИТЕЉА ДЕЦЕ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА О ЗНАЧАЈУ ИНЕТЕГРАЦИЈЕ ДЕЦЕ У ПРЕШKОЛСKО ОБРАЗОВАЊЕ.