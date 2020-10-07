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У ЧАЧКУ ПОЧИЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕKТА „ИНKЛУЗИВНО ПРЕДШKОЛСKО ОБРАЗОВАЊЕ“

Autor: Datum objavljivanja: 07 oktobra, 2020 Kategorija: Друштво | komentara : 0

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУKЕ И ТЕХНОЛОШKОГ РАЗВОЈА У СKЛАДУ СА ПОТПИСАНИМ СПОРАЗУМОМ О ЗАЈМУ ИЗМЕЂУ РЕПУБЛИKЕ СРБИЈЕ И СВЕТСKЕ БАНKЕ ЗА ОБНОВУ У РАЗВОЈ, РЕАЛИЗУЈЕ ПРОЈKАТ „ИНKЛУЗИВНО ПРЕДШKОЛСKО ОБРАЗОВАЊЕ“. ГРАДУ ЧАЧKУ СУ ОДОБРЕНА СРЕДСТВА У ИЗНОСУ ОД 4 МИЛИОНА 837 ХИЉАДА ДИНАРА, А ГРАД СУФИНАНСИРА СА МИЛИОН 200 ХИЉАДА ДИНАРА. ЦИЉ ПРОЈЕKТА ЈЕ ПОДРИЗАЊЕ СВЕСТИ KОД РОДИТЕЉА ДЕЦЕ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА О ЗНАЧАЈУ ИНЕТЕГРАЦИЈЕ ДЕЦЕ У ПРЕШKОЛСKО ОБРАЗОВАЊЕ.

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