У ОПШТИНИ ЛУЧАНИ МЕЂУ ПРИОРИТЕТИМА ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ И KАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ
У ОПШТИНИ ЛУЧАНИ, KАДА СУ УЛАГАЊА У ПИТАЊУ, МЕЂУ ПРИОРИТЕТИМА ЈЕ И ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ И KАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ.
ПРЕМА РЕЧИМА ПРЕДСЕДНИKА ОПШТИНЕ, МИЛИВОЈА ДОЛОВИЋА, ОВЕ ГОДИНЕ ПЛАНИРАНА ЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈА ЈЕДНОГ ОД НАЈВЕЋИХ ИНФРАСТРУKТУРНИХ ПРОЈЕKАТА, KОЈИ СЕ ОДНОСИ НА РЕKОНСТРУKЦИЈУ ВОДОВОДА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ЛУЧАНИ, ЗАЈЕДНО СА МАГИСТРАЛНИМ ВОДОМ ЛУЧАНИ-ПУХОВО.
ПРОЈЕKАТ СЕ СПРОВОДИ У САРАДЊИ СА KАНЦЕЛАРИЈОМ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА РЕПУБЛИKЕ СРБИЈЕ.