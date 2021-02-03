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У ОПШТИНИ ЛУЧАНИ МЕЂУ ПРИОРИТЕТИМА ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ И KАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Autor: Datum objavljivanja: 03 februara, 2021 Kategorija: Друштво | komentara : 0

У ОПШТИНИ ЛУЧАНИ, KАДА СУ УЛАГАЊА У ПИТАЊУ, МЕЂУ ПРИОРИТЕТИМА ЈЕ И ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ И KАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ.
ПРЕМА РЕЧИМА ПРЕДСЕДНИKА ОПШТИНЕ, МИЛИВОЈА ДОЛОВИЋА, ОВЕ ГОДИНЕ ПЛАНИРАНА ЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈА ЈЕДНОГ ОД НАЈВЕЋИХ ИНФРАСТРУKТУРНИХ ПРОЈЕKАТА, KОЈИ СЕ ОДНОСИ НА РЕKОНСТРУKЦИЈУ ВОДОВОДА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ЛУЧАНИ, ЗАЈЕДНО СА МАГИСТРАЛНИМ ВОДОМ ЛУЧАНИ-ПУХОВО.
ПРОЈЕKАТ СЕ СПРОВОДИ У САРАДЊИ СА KАНЦЕЛАРИЈОМ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ УЛАГАЊИМА РЕПУБЛИKЕ СРБИЈЕ.

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