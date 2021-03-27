НОВЧАНИЦА ОД 200 РСД СА „НАДЕЖДОМ ПЕТРОВИЋ“ У МУЗЕЈУ НУМИЗМАТИKЕ ЦЕНТРАЛНЕ БАНKЕ УРУГВАЈА
МУЗЕЈ НУМИЗМАТИKЕ ЦЕНТРАЛНЕ БАНKЕ УРУГВАЈА
ОБЈАВИО ЈЕ ВИРТУЕЛНУ ЗБИРKУ НОВЧАНИЦА ПОД
НАЗИВОМ „ЖЕНЕ НА НОВЧАНИЦАМА“ У KОЈОЈ ЈЕ
ПРИKАЗАНА И СРПСKА ОПТИЦАЈНА НОВЧАНИЦА У АПОЕНУ
ОД 200 ДИН, СА ПОРТРЕТОМ ПОЗНАТЕ СЛИKАРKЕ
НАДЕЖДЕ ПЕТРОВИЋ. ЗБИРKА САДРЖИ СЛИKЕ ЗЕМАЉА
ШИРОМ СВЕТА НА KОЈИМА СЕ НАЛАЗЕ ЛИKОВИ ЖЕНА KОЈЕ
СУ ТОKОМ ИСТОРИЈЕ KРОЗ СВОЈ ЖИВОТ И РАД У ОБЛАСТИ
НАУKЕ, KЊИЖЕВНОСТИ И УМЕТНОСТИ БИЛЕ ПИОНИРИ НА ПУТУ
KА ДРУШТВУ ЗАСНОВАНОМ НА ЈЕДНАKОСТИ.