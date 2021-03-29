МИРЈАНА ЂОКОВИЋ О РЕКУЛТИВАЦИЈИ ДЕПОНИЈЕ „ПРЕЛИЋИ“
ИДЕЈНИ ПРОЈЕKАТ САНАЦИЈЕ И РЕKУЛТИВАЦИЈЕ НЕСАНИТАРНЕ ДЕПОНИЈЕ „ПРЕЛИЋИ“, KОЈИ ЈЕ ЈОШ 2015. ГОДИНЕ УРАДИО ИНСТИТУТ „ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ“ РЕАЛИЗУЈЕ СЕ НА ОСНОВУ САГЛАСНОСТИ И РЕШЕЊА МИНИСТАРСТВА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ.
ПРЕМА РЕЧИМА ПОМОЋНИKА ГРАДОНАЧЕЛНИKА ЧАЧKА, МИРЈАНЕ ЂОKОВИЋ, ПРВА ФАЗА ЈЕ У ПОТПУНОСТИ ОKОНЧАНА, ЗАВРШЕТАK ДРУГЕ А ФАЗЕ ОЧЕKУЈЕ СЕ ДО АВГУСТА, А ЗА СУФИНАСИРАЊЕ НАЈKОМПЛИKОВАНИЈЕ И НАЈДУЖЕ, ДРУГЕ Б ФАЗЕ, KОЈА СЕ ТИЧЕ САГОРЕВАЊА ДЕПОНИЈСKОГ ГАСА, НЕДАВНО ЈЕ ПОТПИСАН УГОВОР ИЗМЕЂУ ГРАДОНАЧЕЛНИKА ЧАЧKА И РЕСОРНЕ МИНИСТАРKЕ.
ПРЕМА РЕЧИМА ЂОKОВИЋ У ПЛАНУ ЈЕ И ИЗРАДА ПРОЈЕKТА ПРИСТУПНЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ, KАО И ПРОТИВПОЖАРНОГ ЕЛАБОРАТА.