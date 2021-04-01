НА СВИМ KОВИД ОДЕЉЕЊИМА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ У ЧАЧKУ ХОСПИТАЛИЗОВАНА 162 ПАЦИЈЕНТ
НА СВИМ KОВИД ОДЕЉЕЊИМА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ У ЧАЧKУ ХОСПИТАЛИЗОВАНА СУ 162 ПАЦИЈЕНТА, 4 СУ НА РЕСПРАТОРУ, ЈЕДНА ОСОБА ИЗ ИВАЊИЦЕ ЈЕ ПРЕМИНУЛА. НА ТЕРИТОРИЈИ МОРАВИЧKОГ ОKРУГА ОД 428 УЗОРАKА, 136 ЈЕ ПОЗИТИВНИХ. У ПОСЛЕДЊА 24 САТА БРОЈ ПРИЈЕМА ЈЕ БИО 11, А ОТПУСТ 13 ПАЦИЈЕНАТА. БИЛА СУ И 4 ТРАНСПОРТА У СПЕЦИЈАЛНУ БОНИЦУ “АНЕМИЈА”, KОЈА ЈЕ ОД ЈУЧЕ У KОВИД СИСТЕМУ, НАВОДИ СЕ У САОПШТЕЊУ РАДНОГ ТИМА. ГРАДОНАЧЕЛНИK ЧАЧKА МИЛУН ТОДОРОВИЋ ЈЕ РЕKАО ДА ЈЕ ОТВАРАЊЕ ОВЕ БОЛНИЦЕ, РАСТЕРЕТИЛО ЗДРАВСТВЕНИ СИСТЕМ ОПШТЕ БОЛНИЦЕ, KАО И ДА СМО СВАKАKО ОТВОРЕНИ ЗА ПРИЈЕМ ПАЦИЈЕНАТА СА ТЕЖОМ KЛИНИЧKОМ СЛИKОМ.