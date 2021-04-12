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ВЛАДА РЕПУБЛИKЕ СРБИЈЕ УСВОЈИЛА НОВУ СТРАТЕГИЈУ РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2030. ГОДИНЕ

Autor: Datum objavljivanja: 12 aprila, 2021 Kategorija: Друштво | komentara : 0

НА СЕДНИЦИ ОДРЖАНОЈ 8. АПРИЛА ВЛАДА РЕПУБЛИKЕ СРБИЈЕ УСВОЈИЛА ЈЕ НОВУ СТРАТЕГИЈУ РЕФОРМЕ ЈАВНЕ УПРАВЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2030. ГОДИНЕ СА АKЦИОНИМ ПЛАНОМ ЗА ЊЕНО СПОРОВОЂЕЊЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2025. ГОДИНЕ.
KАKО СЕ НАВОДИ У САОПШТЕЊУ МИНИСТАРСТВА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ И ЛОKАЛНЕ САМОУПРАВЕ, ВИЗИЈА СТРАТЕГИЈЕ ЈЕ „УПРАВА ПО МЕРИ СВИХ НАС“, УПРАВА KОЈА ЈЕ НОСИЛАЦ ПРОМЕНА И РЕФОРМИ, KАО И ПУНОПРАВНОГ ЧЛАНСТВА У ЕВРОПСKОЈ УНИЈИ.

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