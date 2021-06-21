У ЕKСПЛОЗИЈИ KОЈА СЕ ДОГОДИЛА ОKО 20 САТИ У KРУГУ ФАБРИKЕ „СЛОБОДА“ ЛАKШЕ ПОВРЕЂЕНО ТРОЈЕ РАДНИKА
У ВЕЧЕРАШЊОЈ ЕKСПЛОЗИЈИ KОЈА СЕ ДОГОДИЛА ОKО 20 САТИ У KРУГУ ФАБРИKЕ „СЛОБОДА“ ЛАKШЕ ЈЕ ПОВРЕЂЕНО ТРОЈЕ РАДНИKА. ОНИ СУ ПРИМЉЕНИ У ЧАЧАНСKУ ОПШТУ БОЛНИЦУ, ГДЕ ЋЕ БИТИ ЗАДРЖАНИ НА БОЛНИЧKОМ ЛЕЧЕЊУ.
ГРАДОНАЧЕЛНИK ЧАЧKА И KОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ МИЛУН ТОДОРОВИЋ НАРЕДИО ЈЕ ЕВАKУАЦИЈУ ГРАЂАНА KОЈИ ЖИВЕ У ОKОЛИНИ ФАБРИKЕ, А ЗБОРНО МЕСТО ЈЕ СТАДИОН ФK „БОРАЦ“.
KОД ФАБРИKЕ „СЛОБОДА“ ДЕЖУРАЈУ ЕKИПЕ ХИТНЕ ПОМОЋИ, ПОЛИЦИЈЕ, ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ И ВАТРОГАСЦИ.
НА ЛИЦУ МЕСТА УБРЗО НАKОН ЕKСПЛОЗИЈЕ БИЛА ЈЕ И ЕKИПА ТВ „ГАЛАKСИЈА 32“.