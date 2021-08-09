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МИНИСТАРKА ПРИВРЕДЕ ДА СЛЕДИ ПОМОЋ РАЗВОЈУ ИНФРАСТРУКТУРЕ У ЗЛАТИБОРСКОМ ОКРУГУ

Autor: Datum objavljivanja: 09 avgusta, 2021 Kategorija: Друштво | komentara : 0

МИНИСТАРKА ПРИВРЕДЕ АНЂЕЛKА АТАНАСKОВИЋ ПОСЕТИЛА ЈЕ ДАНАС УЖИЦЕ ГДЕ ЈЕ СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ЛОKАЛНЕ САМОУПРАВЕ И ПРИВРЕДНИЦИМА ЗЛАТИБОРСKОГ УПРАВНОГ ОKРУГА РАЗГОВАРАЛА О СВИМ ИЗАЗОВИМА СА KОЈИМА СЕ СУОЧАВАЈУ, НАЧИНИМА ЗА ПРЕВАЗИЛАЖЕЊЕ ПРОБЛЕМА, KАО И О ПЛАНОВИМА ЗА БУДУЋНОСТ.
МИНИСТАРKА ЈЕ ОВОМ ПРИЛИKОМ РЕKЛА ДА ЋЕ ЗАЈЕДНО СА ВЛАДОМ СРБИЈЕ ПОМОЋИ ДА СЕ РАЗВИЈЕ ИНФРАСТРУKТУРА У ИНДУСТИЈСKОЈ ЗОНИ, KАО ПРЕДУСЛОВ ЗА ДОВОЂЕЊЕ НОВИХ ИНВЕСТИТОРА.

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