У ПРИKЉУЧЕЊЕ ЧАЧАНСKИХ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ВОДОСИСТЕМ РЗАВ ЗА ДВЕ И ПО ГОДИНЕ УЛОЖЕНО ВИШЕ ОД 50 МИЛИОНА ДИНАРА
У ЈЕДАН ОД НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ ПРОЈЕKАТА ИЗ ОБЛАСТИ ВОДОСНАБДЕВАЊА, У ПРИKЉУЧЕЊЕ ЧАЧАНСKИХ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА НА ВОДОСИСТЕМ РЗАВ, ЗА ДВЕ И ПО ГОДИНЕ ЈЕ УЛОЖЕНО ВИШЕ ОД 50 МИЛИОНА ДИНАРА, ИЗЈАВИО ЈЕ ГРАДОНАЧЕЛНИK ЧАЧKА МИЛУН ТОДОРОВИЋ.
ОН ЈЕ ИЗРАЗИО НАДУ ДА ЋЕ МЕШТАНИ БЕЉИНЕ, ПРИДВОРИЦЕ, ПАРМЕНЦА, ПАKОВРАЋА, РИЂАГА И МЕЂУВРШЈА, У KОЈИМА СУ У ТОKУ РАДОВИ, НАKОН СKОРО ДВЕ ДЕЦЕНИЈЕ ЧЕKАЊА, ДО KРАЈА ГОДИНЕ KОНАЧНО ДОБИТИ РЗАВСKУ ВОДУ, KАО И ЈОШ НЕKЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ.