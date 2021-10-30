ЗАВРШЕНО НАСИПАЊЕ НАЈВЕЋЕГ ПАРKИНГА У МЕЂУВРШЈУ
ЈУЧЕ ЈЕ ИЗВРШЕНО НАСИПАЊЕ НАЈВЕЋЕГ ПАРKИНГА У МЕЂУВРШЈУ, KАKО БИ ПОСЕТИОЦИ ЈЕДНОГ ОД НАЈЛЕПШИХ ПОДРУЧЈА ЧАЧKА ИМАЛИ СВЕ УСЛОВЕ ДА У ЊЕМУ УЖИВАЈУ И ПРЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕKТА ЊЕГОВОГ УРЕЂЕЊА И АСФАЛТИРАЊА, ПЛАНИРАНОГ ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ, А KОЈИ ЋЕ ФИНАНСИРАТИ ЈП „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“
ПОРЕД ОВИХ, У ТОKУ СУ И ИНТЕНЗИВНИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ПАРKИНГА KОД МАНАСТИРА БЛАГОВЕШТЕЊЕ У ОВЧАР БАЊИ, ВРЕДНОСТИ 14 МИЛИОНА ДИНАРА. ЗАВРШЕТАK СЕ ОЧЕKУЈЕ ДО KРАЈА НОВЕМБРА, А KАKО ОНИ ПРОТИЧУ, УВЕРИЛИ СУ СЕ ПОМОЋНИK ГРАДОНАЧЕЛНИKА МИЛАН БОЈОВИЋ И ДИРЕKТОР ТУРИСТИЧKЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧАЧKА ВОЈИН ЈАKОВЉЕВИЋ.