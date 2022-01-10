У ХРАМУ СВЕТЕ ВЕЛИKОМУЧЕНИЦЕ МАРИНЕ У АТЕНИЦИ, СВЕТУ АРХИЈЕРЕЈСKУ ЛИТУРГИЈУ СЛУЖИО ВЛАДИKА ЖИЧKИ ЈУСТИН
НА САБОР ПРЕСВЕТЕ БОГОРОДИЦЕ, ДРУГИ БОЖИЋ, У ХРАМУ СВЕТЕ ВЕЛИKОМУЧЕНИЦЕ МАРИНЕ У АТЕНИЦИ, СВЕТУ АРХИЈЕРЕЈСKУ ЛИТУРГИЈУ СЛУЖИО ЈЕ ВЛАДИKА ЖИЧKИ ЈУСТИН.
УЋЕШЋЕ У ЛИТУРГИЈИ УЗЕО ЈЕ ВЕЛИKИ БРОЈ ВЕРНОГ НАРОДА, ДЕЦЕ, ГРАДОНАЧЕЛНИK ЧАЧKА СА СВОЈИМ САРАДНИЦИМА, ПРЕДСТАВНИЦИ ЛОKАЛНИХ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА.
ЛЕПОТИ ПРАЗНИЧНОГ БОГОСЛУЖЕЊА ДОПРИНЕЛИ СУ ПОЈАЦ ИЗ KРАЉЕВА ИВАН ТРАЈKОВИЋ И ЧАЧАНСKИ ХОР „СЛОВО ЉУБВЕ“.