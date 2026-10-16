Ускоро почињу радови на надвожњаку код Машинске школе у Чачку: Неће бити обуставе саобраћаја
Радови на надвожњаку код Машинске школе у Чачку почеће у наредним данима, а током њиховог трајања неће бити обуставе саобраћаја, изјавио је помоћник градоначелника Чачка за област инфраструктуре и месне самоуправе, Милош Стеванић.
Како је Стеванић навео, планирана је израда темеља поред постојећих стубова надвожњака, на које ће се монтирати челична конструкција такозваних јармова. Ова конструкција биће постављена на свим стубовима, на потезу од железничке пруге до стуба који се налази уз тротоар поред саме школе.
Помоћник градоначелника је објаснио да је реч о привременом решењу.
„Циљ ове привремене конструкције је да омогући потпуну нормализацију саобраћаја преко надвожњака“, истакао је Стеванић.
Он је додао да возачи могу да очекују успорено одвијање саобраћаја у зони Машинске школе, али је нагласио да се кретање возила неће прекидати.
Стеванић је посебно скренуо пажњу на безбедност пешака.
“Због извођења радова, привремено ће бити забрањен пролаз пешацима испод надвожњака са стране школе, односно на потезу од продавнице „Макси“ до Машинске школе. За њих ће бити обезбеђен привремени пешачки прелаз и посебно уређена, безбедна траса”, рекао је Стеванић и упутио јавни апел грађанима.
„Апелујемо на све пролазнике, а посебно на ученике Машинске школе, да стриктно поштују привремену пешачку сигнализацију и користе искључиво предвиђену трасу кретања“, додао је Стеванић, напомињући да се тиме штити безбедност како пешака, тако и радника на градилишту.
На крају, Стеванић се захвалио свим суграђанима на стрпљењу и разумевању током трајања предстојећих инфраструктурних радова.
Кабинет градоначелника града Чачка