БОГОЉУБ КАРИЋ У КРУШЕВЦУНосилац листе Покрет снага Србије – БКХОЋУ ТУРИЗАМ КОЈИ РАДИ 12 МЕСЕЦИ ГОДИШЊЕ!
Аутор фотографије Г.Н.
Десета тачка програма „Богољубова Србија“: туризам, екологија и просторни развој
Богољуб Карић, носилац изборне листе „Богољуб Карић – Покрет СНАГА СРБИЈЕ – БК“, боравио је данас у посети Крушевцу, где је у разговору са грађанима представио десету тачку програма „Богољубова Србија“, посвећену туризму, екологији и просторном развоју. Програм предвиђа туризам који доноси приход током целе године, заштиту река и ваздуха и јасна, јавно доступна правила градње.
„Данас сам у Крушевцу и понављам: за мене нема лепше земље од Србије! Хоћу да од њене лепоте живе и наш туризам и наши људи. Нећу Србију која само наплаћује путарину док путник иде на туђе море и у туђе бање. Хоћу Србију која је разлог путовања“, поручио је Карић.
Карић је у Крушевцу, граду на чијој се територији налази и Рибарска Бања, представио један од главних предлога програма: Националну мрежу српских бања. Свака бања задржала би своју посебност, док би гост у свакој могао да рачуна на висок и поуздан стандард услуге. Циљ је да се здравствени туризам, опоравак и одмор развијају свих дванаест месеци, а не само у време највеће сезоне.
„Када хотел ради и у фебруару, раде и пекара, такси, пијаца и наш домаћин. Гост треба да остане дуже, а да више онога што потроши стигне људима у месту које је посетио“, навео је Карић.
Програм предвиђа једноставнију регистрацију породичног смештаја, обуку домаћина и заједничко представљање њихове понуде. Развој туризма треба да отвори простор и за локалне произвођаче хране, занатлије и младе који желе да остану у свом крају. Део прихода од туризма враћао би се месту кроз улагања у водовод, паркове и шеталишта.
Програмска књига полази од процене да туризам Србији доноси око 2,5 милијарди евра и поставља циљ од најмање 10 милијарди евра годишње. Карић истиче да тај циљ мора да прати план са роковима, одговорним људима и резултатима који могу јавно да се мере.
Други део десете тачке односи се на заштиту природе. Предложени су јавни и разумљиви подаци о квалитету ваздуха и воде, појачан надзор угрожених река и извора, као и планови њихове санације са јасним роковима. Програм обухвата и попис великих дивљих депонија и праћење отпада од преузимања до одлагања.
„Морамо да чувамо оно што нам је Бог дао — наше реке, чист ваздух и плодну земљу. Ниједно дете не сме да одраста у ваздуху који му нарушава здравље. А породици која нема новца за чистије грејање држава мора да помогне да пређе на здравије решење“, истакао је Карић.
У области просторног развоја, програм предвиђа јавну дигиталну мапу планова и грађевинских дозвола. Грађани би могли да виде шта сме да се гради, која је дозвола издата и ко је за њу одговоран. За инвеститоре је предложен јединствен поступак са јасним роком, а за нову градњу правило да се најпре планирају вода, путеви, школе и зеленило.
У првих сто дана, према програму, започели би јавни преглед квалитета ваздуха и воде, контрола угрожених водотокова, попис великих дивљих депонија, мапа планова и дозвола и програм „Српски домаћин“. Током прве године предвиђени су покретање мреже бања, санација првих угрожених река и језера, план мреже паркова, шума и вода и Дигитални водич Србије.
На крају посете Крушевцу, Карић је поручио:
„Природу не чувамо зато што смо против развоја. Чувамо је зато што хоћемо развој који траје. Лепа Србија мора да буде и уређена Србија: у градњи мора да се зна шта може, шта не може, ко је дозволио и ко одговара.“
Хоћу Србију која ради, гради и рађа!
Породица је снага Србије!
Живела Србија! На многаја лета!
Воли вас ваш Богољуб.
Покрет СНАГА СРБИЈЕ – БК
Богољуб Карић
Носилац листе Покрет снага Србије – БК
О АУТОРУ
Породичан човек. Пионир и реформатор капитализма у Југославији и Русији у време председника Михаила Горбачова. Визионар и миротворац, номинант за Нобелову награду 2004. године. Градитељ. Филантроп. Архитекта новог економског светског поретка. Председник Међународног комитета „Никола Тесла“. Експерт УН Програма за одрживи развој. Члан УН Глобал Маркетплаце-а. Члан Њујоршке академије наука. Добитник више почасних доктората међународних универзитета. Председник Удружења индустријалаца и предузетника Републике Србије. Фармер, који се бави сточарством, воћарством и пољопривредом. Оријентисан на органски узгој и здраву храну.
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