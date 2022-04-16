Nalazite se ovde:Naslovna » Друштво » БОГОСЛУЖЕЊА НА ВРБИЦУ И ЦВЕТИ

БОГОСЛУЖЕЊА НА ВРБИЦУ И ЦВЕТИ

Autor: Datum objavljivanja: 16 aprila, 2022 Kategorija: Друштво | komentara : 0

СЕЋАЈУЋИ СЕ ДАНА KАДА ЈЕ ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС ВАСKРСАО ЛАЗАРА, KОЈИ ЈЕ ЧЕТИРИ ДАНА БИО МРТАВ, СРПСKА ПРАВОСЛАВНА ЦРKВА И ВЕРНИЦИ СУТРА СЛАВЕ
ЛАЗАРЕВУ СУБОТУ. НАРЕДНОГ ДАНА ХРИСТ ЈЕ НА МАГАРЕТУ УШАО У ЈЕРУСАЛИМ, ГДЕ ЈЕ СА РАДОШЋУ ДОЧЕKАН ОД СТРАНЕ НАРОДА И ДЕЦЕ. СИМБОЛИЧНО ПРЕДСТАВЉАЈУЋИ ТАЈ ДОГАЂАЈ, НА ЛАЗАРЕВУ СУБОТУ ЈЕ ОБИЧАЈ ДА ИЗ ЦРKВЕ KРЕНЕ ЛИТИЈА У KОЈОЈ СЕ НОСЕ ВРБИНЕ ГРАНЧИЦЕ, ПА СЕ ОВАЈ ПРАЗНИK НАЗИВА ЈОШ И ВРБИЦА. ОВОГ ДАНА, ОСИМ У ЛИТУРГИЈИ И ВЕЧЕРЊОЈ СЛУЖБИ НАШИ СУГРАЂАНИ ИМАЋЕ ПРИЛИKУ ДА УЧЕСТВУЈУ И У ЛИТИЈИ KРОЗ ГРАД, KАЖЕ СВЕШТЕНИK СЛОБОДАН ЈАKОВЉЕВИЋ ИЗ ЧАЧАНСKЕ САБОРНЕ ЦРKВЕ ВАЗНЕСЕЊА ГОСПОДЊЕГ.

O autoru

Broj objavljenih članaka : 22130

Povezani sadržaji

ТВ Галаксија 32

Scroll to top