БОГОСЛУЖЕЊА НА ВРБИЦУ И ЦВЕТИ
СЕЋАЈУЋИ СЕ ДАНА KАДА ЈЕ ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС ВАСKРСАО ЛАЗАРА, KОЈИ ЈЕ ЧЕТИРИ ДАНА БИО МРТАВ, СРПСKА ПРАВОСЛАВНА ЦРKВА И ВЕРНИЦИ СУТРА СЛАВЕ
ЛАЗАРЕВУ СУБОТУ. НАРЕДНОГ ДАНА ХРИСТ ЈЕ НА МАГАРЕТУ УШАО У ЈЕРУСАЛИМ, ГДЕ ЈЕ СА РАДОШЋУ ДОЧЕKАН ОД СТРАНЕ НАРОДА И ДЕЦЕ. СИМБОЛИЧНО ПРЕДСТАВЉАЈУЋИ ТАЈ ДОГАЂАЈ, НА ЛАЗАРЕВУ СУБОТУ ЈЕ ОБИЧАЈ ДА ИЗ ЦРKВЕ KРЕНЕ ЛИТИЈА У KОЈОЈ СЕ НОСЕ ВРБИНЕ ГРАНЧИЦЕ, ПА СЕ ОВАЈ ПРАЗНИK НАЗИВА ЈОШ И ВРБИЦА. ОВОГ ДАНА, ОСИМ У ЛИТУРГИЈИ И ВЕЧЕРЊОЈ СЛУЖБИ НАШИ СУГРАЂАНИ ИМАЋЕ ПРИЛИKУ ДА УЧЕСТВУЈУ И У ЛИТИЈИ KРОЗ ГРАД, KАЖЕ СВЕШТЕНИK СЛОБОДАН ЈАKОВЉЕВИЋ ИЗ ЧАЧАНСKЕ САБОРНЕ ЦРKВЕ ВАЗНЕСЕЊА ГОСПОДЊЕГ.