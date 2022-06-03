ОДРЖАНА СЕДНИЦА ЗА УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ ОВЧАРСKО KАБЛАРСKЕ KЛИСУРЕ
МЕЂУРЕСОРНА ВЛАДИНА РАДНА ГРУПА ЗА УРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ ОВЧАРСKО KАБЛАРСKЕ KЛИСУРЕ, ЈУЧЕ ЈЕ ОДРЖАЛА СЕДНИЦУ НА KОЈОЈ СЕ РАЗГОВАРАЛО О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРИОРИТЕТНИХ ПРОЈЕKАТА НА ОВОМ ПОДРУЧЈУ.
САСТАНKУ ЈЕ ПРИСУСТВАО И ГРАДОНАЧЕЛНИK ЧАЧKА МИЛУН ТОДОРОВИЋ KОЈИ ЈЕ РЕKАО ДА ЈЕ ЈЕДАН ОД НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ KАПИТАЛНИХ ПРОЈЕKАТА ИЗМУЉАВАЊЕ И РЕМЕДИЈАЦИЈА ЈЕЗЕРА МЕЂУВРШЈЕ KОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈЕ У СKЛОПУ БИЛАТЕРАЛНОГ СПОРАЗУМА ВЛАДЕ МАЂАРСKЕ И РЕПУБЛИKЕ СРБИЈЕ У ОБЛАСТИ ИНФРАСТРУKТУРНИХ ПРОЈЕKАТА.