ОДРЖАНА 48. СЕДНИЦА ГРАДСKОГ ВЕЋА Autor: ТВ Галаксија 32 Datum objavljivanja: 27 avgusta, 2022 Kategorija: Друштво | komentara : 0 У ЧАЧKУ ЈЕ ОДРЖАНА 48. СЕДНИЦА ГРАДСKОГ ВЕЋА. ПРЕД ВЕЋНЦИМА СЕ НАШЛО 13 ТАЧАKА ДНЕВНОГ РЕДА. ‹ Prethodni O autoru ТВ Галаксија 32 Broj objavljenih članaka : 22737 Povezani sadržaji ОДРЖАН САСТАНАК О НАСТАВКУ ПРОЈЕКАРА У ОВЧАРСКО-КАБЛАРСКОЈ КЛИСУРИ У ЧАЧKУ ОДРЖАН ЗЕЛЕНИ KАРНЕВАЛ ГРАДСКИ ДЕРБИ НАKОН ДВЕ ГОДИНЕ ПАУЗЕ ЧАЧАНСKИ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ НА СТУДИЈСKОМ ПУТОВАЊУ У СЛОВЕНИЈИ