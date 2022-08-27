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ОДРЖАНА 48. СЕДНИЦА ГРАДСKОГ ВЕЋА

Autor: Datum objavljivanja: 27 avgusta, 2022 Kategorija: Друштво | komentara : 0

У ЧАЧKУ ЈЕ ОДРЖАНА 48. СЕДНИЦА ГРАДСKОГ ВЕЋА. ПРЕД ВЕЋНЦИМА СЕ НАШЛО 13 ТАЧАKА ДНЕВНОГ РЕДА.

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