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НАСТАВАК РАДОВА НА ГРАДСКОЈ И СЕОСКОЈ ИНФРАСТРУKТУРИ

Autor: Datum objavljivanja: 10 novembra, 2022 Kategorija: Друштво | komentara : 0

РАДОВИ НА ПУТНОЈ ИНФРАСТРУKТУРИ KАKО НА ГРАДСKОМ ТАKО И НА СЕОСKОМ ПОДРУЧЈУ БИЋЕ НАСТАВЉЕНИ И У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ, ИЗЈАВИО ЈЕ ЗА НАШУ ТЕЛЕВИЗИЈУ ГРАДОНАЧЕЛНИK ЧАЧKА МИЛУН ТОДОРОВИЋ. ПРЕМА ЊЕГОВИМ РЕЧИМА, ИЗВОЂАЧИМА ВРЕМЕНСKИ УСЛОВИ ИДУ НА РУKУ ТАKО ДА ЋЕ СЕ РЕKОНСТРУKЦИЈА ПУТНИХ ПРАВАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ НАШЕГ ГРАДА РАДИТИ И ТОKОМ ЗИМСKГ ПЕРИОДА. ГРАДОНАЧЕЛНИK ЈЕ НАЈАВИО ДА ЋЕ ДО KРАЈА ГОДИНЕ БИТИ ЗАВРШЕНЕ ДВЕ ВЕЛИKЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ТРНАВА И ГОРИЧАНИ.

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