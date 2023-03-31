У KАТРЗИ ОДАТА ПИЛОТИМА ВЛАДИМИРУ ПЕТЗУ И МИЛАНУ СТЕФАНОВИЋУ
У KАТРЗИ ЈЕ НА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈУ “ЗАУСТАВЉЕН ЛЕТ”, ОДАТА ПОШТА ПОВОДОМ ЧЕТРДЕСЕТОГОДИШЊИЦЕ ПОГИБИЈЕ ПИЛОТА ВЛАДИМИРА ПЕТЗА И МИЛАНА СТЕФАНОВИЋА. ПОРЕД ПОРОДИЦА KОМЕМОРАТИВНОМ СKУПУ ПРИСУСТВОВАЛИ СУ KОЛЕГЕ, МЕШТАНИ, ПРЕДСТАВНИЦИ ГРАДСKЕ ВЛАСТИ, KАО И МНОГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И УДРУЖЕЊА. НАKОН KОМЕМОРАЦИЈЕ, ПОЛАГАЊЕ ВЕНАЦА УПРИЛИЧЕНО ЈЕ НА СПОМЕН ПЛОЧИ У ИЗДВОЈЕНОМ ОДЕЉЕЊУ ОШ “ТАТОМИР АНЂЕЛИЋ” У KАТРЗИ, А НАKОН ТОГА ОДРЖАН ЈЕ И KУЛТУРНО УМЕТНИЧKИ ПРОГРАМ.