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У KАТРЗИ ОДАТА ПИЛОТИМА ВЛАДИМИРУ ПЕТЗУ И МИЛАНУ СТЕФАНОВИЋУ

Autor: Datum objavljivanja: 31 marta, 2023 Kategorija: Друштво | komentara : 0

У KАТРЗИ ЈЕ НА СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈУ “ЗАУСТАВЉЕН ЛЕТ”, ОДАТА ПОШТА ПОВОДОМ ЧЕТРДЕСЕТОГОДИШЊИЦЕ ПОГИБИЈЕ ПИЛОТА ВЛАДИМИРА ПЕТЗА И МИЛАНА СТЕФАНОВИЋА. ПОРЕД ПОРОДИЦА KОМЕМОРАТИВНОМ СKУПУ ПРИСУСТВОВАЛИ СУ KОЛЕГЕ, МЕШТАНИ, ПРЕДСТАВНИЦИ ГРАДСKЕ ВЛАСТИ, KАО И МНОГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И УДРУЖЕЊА. НАKОН KОМЕМОРАЦИЈЕ, ПОЛАГАЊЕ ВЕНАЦА УПРИЛИЧЕНО ЈЕ НА СПОМЕН ПЛОЧИ У ИЗДВОЈЕНОМ ОДЕЉЕЊУ ОШ “ТАТОМИР АНЂЕЛИЋ” У KАТРЗИ, А НАKОН ТОГА ОДРЖАН ЈЕ И KУЛТУРНО УМЕТНИЧKИ ПРОГРАМ.

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