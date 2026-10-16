ЕУ ПРО Плус програм отворио наградни ликовни конкурс на тему „Европа – моја прича!“
ЕУ ПРО Плус програм је отворио наградни ликовни конкурс на тему „Европа – моја прича!“, намењен средњошколцима и средњошколкама из 99 градова и општина Шумадије, западне, јужне и источне Србије, међу којима је и Чачак. Пријава траје до 23. октобра до 17 часова. Конкурс се традиционално организује уз подршку Делегације Европске уније у Србији и Министарства за европске интеграције, са циљем да подстакне младе да кроз уметност изразе своје идеје, ставове и поглед на заједницу у којој живе.
Саопштење УНОПС/ЕУ ПРО Плус