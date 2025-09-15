Ауто Чачак Kомерц на Сајум теретних возила и Дану српских превозника
Током протекла два дана 10. и 11. септембра у Београду је одржан Сајам теретних возила и Дан српских превозника. Више од 70 излагача и других учесника, представило је најмодернија возила за превоз терета и остале робе, као и пропратне делатности у вези са превозом. Међу учесницима је био и Ауто Чачак Kомерц, овлашћени дистрибутер ИВЕЦО програма у Србији. Овом приликом прослављен је велики јубилеј – 50 година постојања овог италијанског бренда.