Нацрт закона о контроли квалитеа хране
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде обавештава јавност да је отпочело спровођење јавне расправе о Нацрту закона о службеним контролама, са циљем обезбеђивања широког дијалога у овој области.
Јавна расправа биће спроведена у периоду од 10. до 30. септембра 2025. године, а у овом периоду планирано је и представљање Нацрта закона о службеним контролама у виду презентације, као и одржавање округлог стола, о чему ће јавност бити правовремено обавештена.