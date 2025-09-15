Nalazite se ovde:Naslovna » Друштво » Нацрт закона о контроли квалитеа хране

Нацрт закона о контроли квалитеа хране

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде обавештава јавност да је отпочело спровођење јавне расправе о Нацрту закона о службеним контролама, са циљем обезбеђивања широког дијалога у овој области.
Јавна расправа биће спроведена у периоду од 10. до 30. септембра 2025. године, а у овом периоду планирано је и представљање Нацрта закона о службеним контролама у виду презентације, као и одржавање округлог стола, о чему ће јавност бити правовремено обавештена.

