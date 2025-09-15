У Горњој Горевници 4. Манифестација „Млечни пут“
Сутра и прекосутра, 13. и 14. септембра у Горњој Горевници биће одржана 4. Манифестација „Млечни пут“. Изложбу, дегустацију и продају сирева и других млечних прерађевина пратиће и предавања и панел дискусија на актуелне и занимљиве теме на које ће говорити професори са Агрономског факултета из Чачка и пољопривредних школа из Пирота, Пожеге, Свилајнца, као и произвођачи и други заинтерсовани. Отварање манифестације је у суботу 13. септембра у 15 сати.