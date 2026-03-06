ПОЧЕЛА 13. РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА СА 29 ТАЧАКА ДНЕВНОГ РЕДА
У ЧАЧКУ ЈЕ ДАНАС ПОЧЕЛА 13. РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА СА 29 ТАЧАКА ДНЕВНОГ РЕДА. ПРЕД ОДБРОРНИЦИМА СУ И ТЕМЕ КОЈЕ СУ БИЛЕПРЕДМЕТ ПОСЛЕДЊЕ ДВЕ СЕДЕНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА, МЕЂУ КОЈИМА ЈЕ НОВА ЕКОНОМСКА ЦЕНА БОРАВКА ДЕЦЕ У ВРТИЋИМА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ГРАД, ИЗРАДА ТЕРИТОРИЈАЛНЕ СТРАТЕГИЈЕ УРБАНОГ ПОДРУЧЈА У ОКВИРУ ПРОГРАМА ЕУ ИНТЕГРА, ИЗМЕНА СТАТУТА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧАЧКА. НА СЕДНИЦИ ЋЕ БИТИ ПРОМЕНА КОЈЕ СЕ ТИЧУ АКТУЕЛНОГ САЗИВА. БИЋЕ ВЕРИФИКОВАНИ МАНДАТИ ЧЕТИРИ НОВА ОДБОРНИКА, ДВА ИЗ ДВЕРИ И ЗА ПО ЈЕДНОГ ИЗ ГГ „ИВАН В. ЋАЛОВИЋ- ИСТИНА И ЧАСТ“ И СА ЛИСТЕ „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЧАЧАК СУТРА“, УМЕСТО ОНИХ КОЈИ СУ НА ПРОШЛОЈ СЕДНИЦИ ПОДНЕЛИ ОСТАВКЕ. ЈЕДНА ОД ТАЧАКА ДНЕВНОГ РЕДА ЈЕ И ПОВЕРЕВАЊЕ ПРЕНОСА ТЕЛЕВИЗИЈСКИХ ПРЕНОСА СКУПШТИНЕ ЗА КОЈИ ЈЕ КОНКУРИСАО КОНЗОРЦИЈУМ ТЕЛЕМАРК – ТВ ПОЖЕГА- ТВ ГАЛАКСИЈА .