Богољуб Карић: Честитка за 8. Март – Жена је снага Србије
Аутор фотографије Г.Н.
Богољуб Карић, оснивач Фондације „Браћа Карић“, упутио је емотивну честитку поводом 8. марта – Међународног дана жена, посвећујући је свим женама Србије и света. У поруци је истакнута непроцењива улога жене у историји, култури и будућности српског народа.
„Не може бити случајно да су толико важне речи, којима именујемо саме основе живота и постојања, готово по правилу женског рода“, наводи се у поруци. „Земља, храна, породица, љубав, срећа, слога, будућност, домовина, слобода, правда, једнакост, демократија, солидарност – и сама Србија – женског су рода.“
Карић је подсетио да су у најтежим тренуцима српске историје, када је Србија била на ивици биолошког нестанка, управо жене биле стуб опстанка – не само као мајке, сестре и супруге, већ и као домаћини, храниоци и ратници. „Срби свој опстанак дугују жени. Жена је снага Србије“, поручио је Карић.
У поруци је истакнуто и лицемерје мушкоцентричног света, уз позив на стварну, а не декларативну равноправност. „Сва истраживања о равноправности полова показују да је заступљеност жена у јавном животу срамотно ниска и да је жена за исти посао знатно мање плаћена од мушкарца“, наведено је у поруци. Карић је указао и на то да би веће учешће жена у управљању државом несумњиво користило интересима друштва у целини.
Посебно емотивно, Карић се обратио свим женама питањем које погађа срж проблема: „Колико сте пута изгубиле запослење само зато што сте биле питане да ли планирате децу и када? Колико пута сте биле потцењене и скрајнуте само зато што сте жене?“
Порука се завршава снажним позивом: „Хоћу Србију пуну запослених мајки и пуну деце! Ја знам колико сте драгоцене. Ваша снага је потребна Србији, потребна је свакој држави.“
„Драге моје, ја волим вашу снагу и треба ми ваша снага, јер једино са вама видимо будућност целе планете – лепу, благодатну, паметну и успешну. Желим да вам сваки дан буде као 8. март“, закључио је Богољуб Карић.
Ваш Богољуб Карић