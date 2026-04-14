АПЕЛ ПОЛИЦИЈЕ-ПОЈАЧАНА КОНТРОЛА

Datum objavljivanja: april 14, 2026 Kategorija: Друштво

Током васкршњих празника, када је на свим путевима појачан интензитет саобраћаја, Саобраћајна полиција на подручју Полицијске управе у Чачку, вршиће појачану контролу. С обзиром да анализе показују да у дане празника има више саобраћајних незгода него уобичајено и да је најчешћи узрок вожња под дејством алкохола, надлежни апелују на све учеснике у саобраћају да буду додатно опрезни, да не управљају возилом уколико су конзумирали алкохол и поштују све остале саобраћајне прописе, јер на тај начин чувају свој и животе других учесника у саобраћају.

