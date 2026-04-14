ВЕЛИКА СУБОТА-ДАН КАДА ЈЕ ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС ДУШЕ ПРАВЕДНИКА ИЗ АДА УВЕО У РАЈСКА НАСЕЉА
ДАНАС ЈЕ ВЕЛИКА СУБОТА, ДАН КАДА ЈЕ ГОСПОД ИСУС ХРИСТОС ДУШЕ ПРАВЕДНИКА ИЗ АДА УВЕО У РАЈСКА НАСЕЉА, А СМРТ КОЈА ЈЕ ДО ТАДА ВЛАДАЛА НАД ПРЕМИНУЛИМ ДУШАМА, ПОБЕГЛА ЈЕ ОД ЊЕГА. НАРЕДНОГ ДАНА СЛАВИ СЕ ВАСКРСЕЊЕ ХРИСТОВО И КОНАЧНА ПОБЕДА ЖИВОТА НАД СМРЋУ. У ХРАМОВИМА СЕ СЛУЖИ ЈУТРЕЊЕ И ВАСКРШЊА ЛИТУРГИЈА. НА ОВАЈ ПРАЗНИК ПОЗДРАВЉА СЕ СА “ХРИСТОС ВАСКРСЕ” И “ВАИСТИНУ ВАСКРСЕ”, А ЗА ЊЕГА ЈЕ ВЕЗАН И ОБИЧАЈ ДАРИВАЊА ФАРБАНИХ ЈАЈА. У ХРАМОВИМА СЕ СЛУЖИ ЈУТРЕЊЕ И ВАСКРШЊА ЛИТУРГИЈА. У ЦРКВИ СВЕТЕ МАРИНЕ У АТЕНИЦИ, У ЦРКВИ УСПЕЊА КОД ОШ „РАТКО МИТРОВИЋ“, КАО И ЦРКВИ ВАЗНЕСЕЊА У ЧАЧКУ, ВЕЧЕРАС У 23 САТА СЛУЖИЋЕ СЕ ВАСКРШЊЕ ЈУТРЕЊЕ, А У ПОНОЋ ВАСКРШЊА ЛИТУРГИЈА. У ЧАЧАНСКОЈ САБОРНОЈ ЦРКВИ ДРУГА ВАСКРШЊА ЛИТУРГИЈА ЈЕ У 7 САТИ УЈУТРО. 13. АПРИЛА – ДРУГОГ ДАНА ВАСКРСА, У ОВОМ ХРАМУ БИЋЕ СЛУЖЕНА СВЕТА АРХИЈЕРЕЈСКА ЛИТУРГИЈА СА ПОЧЕТКОМ У 8 САТИ. ТРЕЋЕГ ДАНА, 14. АПРИЛА, ЛИТУРГИЈА СВЕТОГ ЈОВАНА ЗЛАТОУСТОГ У ОВОМ ХРАМУ БИЋЕ СЛУЖЕНА ТАКОЂЕ ОД 8 САТИ.