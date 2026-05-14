БОГОЉУБ КАРИЋ-САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
Аутор Г.Н.
Богољуб Карић, председник Удружења индустријалаца и предузетника Републике Србије, упутио је званичне иницијативе Нафтној индустрији Србије – НИС, председнику Републике Србије Александру Вучићу и председнику Руске Федерације Владимиру Владимировичу Путину, поводом разговора који се воде о будућој власничкој структури НИС-а.
Основна идеја ове иницијативе јесте очување стратешких националних интереса Републике Србије, енергетске стабилности државе и могућности да српски капитал, српски индустријалци и домаћи привредници учествују у будућности једног од најважнијих економских система наше земље.
Наглашавамо да ова иницијатива није усмерена против било ког постојећег партнера, нити против разговора који се већ воде на међународном нивоу.
Напротив.
Наш циљ је да се, у духу пријатељства, партнерства и међусобног поштовања, пронађе модел који ће:
– очувати стабилност НИС-а,
– заштитити интересе Републике Србије,
– обезбедити енергетску сигурност грађана и привреде,
– сачувати радна места и развојни потенцијал компаније,
– и омогућити да значајан део стратешког енергетског система остане повезан са грађанима Србије и будућим генерацијама.
У писму председнику Руске Федерације Владимиру Путину посебно је истакнуто да српски народ не заборавља историјско пријатељство Русије и подршку коју је руска страна годинама пружала развоју НИС-а и енергетског сектора Србије.
Изразили смо уверење да би омогућавање учешћа српског капитала у очувању НИС-а било запамћено као историјски пример братске подршке и разумевања између српског и руског народа.
Удружење индустријалаца и предузетника Републике Србије спремно је да, уколико за то постоји интересовање и подршка надлежних институција и партнера, припреми озбиљан и одговоран модел српског економског конзорцијума који би учествовао у овом процесу, уз пуно поштовање закона Републике Србије, међународних обавеза и интереса свих страна.
Када је реч о финансијском предлогу, уколико дође до разговора и искреног интересовања за сарадњу, спремни смо да понудимо услове који се не одбијају — озбиљне, фер и достојне стратешког значаја компаније НИС, као и историјског тренутка у којем се ови разговори воде.
Сматрамо да је данас више него икада важно да Србија сачува своје стратешке ресурсе, економско достојанство и енергетску стабилност, али и да остане земља која гради мостове сарадње и пријатељства са свим партнерима у свету.
С поштовањем,
Богољуб Карић
Председник и оснивач
Удружења индустријалаца и предузетника Републике Србије
Београд, мај 2026.
О АУТОРУ
Породичан човек. Пионир и реформатор капитализма у Југославији и Русији у време председника Михаила Горбачова. Визионар. Миротворац. Градитељ. Фармер, који се бави сточарством, воћарством и пољопривредом. Оријентисан на органски узгој и здраву храну. Филантроп. Архитекта новог економског светског поретка. Председник Међународног комитета „Никола Тесла“. Експерт УН Програма за одрживи развој. Члан УН Глобал Маркетплаце-а. Члан Њујоршке академије наука. Добитник више почасних доктората међународних универзитета. Номинант за Нобелову награду 2024.
