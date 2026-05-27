На падинама Јељена протеклог викенда су одржане мото-крос трке „Награда Александар Леко Вукајловић“
На падинама Јељена протеклог викенда су одржане мото-крос трке за Алпе Адриа шампионат, Отворени шампионат Србије и Опен шампионат Босне и Херцеговине под називом „Награда Александар Леко Вукајловић“. Организатор такмичења био је клуб Терморад АМСК „Чачак“, а на стази је наступило око 90 возача из Србије, Хрватске, Босне и Херцеговине и Северне Македоније.
Текст – Слободан Танасковић
Фото – Дејан Тодосијевић