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ОД ПОЧЕТКА ГОДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ МОРАВИЧКОГ ОКРУГА БИЛО ЈЕ 368 ИНТЕРВЕНЦИЈА ВАТРОГАСНО- СПАСИЛАЧКОГ БАТАЉОНА ЧАЧАК

Autor: Datum objavljivanja: maj 27, 2026 Kategorija: Друштво | komentara : 0

ОД ПОЧЕТКА ГОДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ МОРАВИЧКОГ ОКРУГА БИЛО ЈЕ 368 ИНТЕРВЕНЦИЈА ВАТРОГАСНО- СПАСИЛАЧКОГ БАТАЉОНА ЧАЧАК, ОД КОЈИХ ЧАК 246 ПУТА У СЛУЧАЈУ ПОЖАРА. НАДЛЕЖНИ НАВОДЕ ДА ЈЕ У НАЈВЕЋОЈ МЕРИ УЗРОК БИО ЉУДСКИ ФАКТОР И ПОДСЕЋАЈУ ДА ЋЕ У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ БИТИ ПОЈАЧАНО ПРИСУСТВО СЛУЖБИ НА ТЕРЕНУ КОЈЕ ЋЕ ПРЕМА ГРАЂАНИМА КОЈИ СЕ НЕОДГОВОРНО ПОНАШАЈУ ПРИМЕЊИВАТИ ЗАКОНОМ ПРОПИСАНЕ КАЗНЕНЕ МЕРЕ.

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