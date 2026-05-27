ОД ПОЧЕТКА ГОДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ МОРАВИЧКОГ ОКРУГА БИЛО ЈЕ 368 ИНТЕРВЕНЦИЈА ВАТРОГАСНО- СПАСИЛАЧКОГ БАТАЉОНА ЧАЧАК
ОД ПОЧЕТКА ГОДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ МОРАВИЧКОГ ОКРУГА БИЛО ЈЕ 368 ИНТЕРВЕНЦИЈА ВАТРОГАСНО- СПАСИЛАЧКОГ БАТАЉОНА ЧАЧАК, ОД КОЈИХ ЧАК 246 ПУТА У СЛУЧАЈУ ПОЖАРА. НАДЛЕЖНИ НАВОДЕ ДА ЈЕ У НАЈВЕЋОЈ МЕРИ УЗРОК БИО ЉУДСКИ ФАКТОР И ПОДСЕЋАЈУ ДА ЋЕ У НАРЕДНОМ ПЕРИОДУ БИТИ ПОЈАЧАНО ПРИСУСТВО СЛУЖБИ НА ТЕРЕНУ КОЈЕ ЋЕ ПРЕМА ГРАЂАНИМА КОЈИ СЕ НЕОДГОВОРНО ПОНАШАЈУ ПРИМЕЊИВАТИ ЗАКОНОМ ПРОПИСАНЕ КАЗНЕНЕ МЕРЕ.