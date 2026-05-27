САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ БКЈ
Аутор фотографије Г.Н.
Руска медијска кућа ПрессРелеас.ру објавила је опширан текст о иницијативи српских индустријалаца и предузетника поводом будућности Нафтне индустрије Србије – НИС-а, као и о писмима која су упућена председнику Републике Србије Александру Вучићу и председнику Руске Федерације Владимиру Владимировичу Путину.
У тексту је посебно истакнуто да је основна идеја иницијативе очување стратешких националних интереса Србије, енергетске стабилности државе и могућности да српски капитал, српски индустријалци и домаћи привредници учествују у будућности једног од најважнијих економских система наше земље.
Руска јавност је са пажњом пренела став да ова иницијатива није усмерена ни против једног постојећег партнера, нити против међународних разговора који се воде, већ да представља покушај да се у духу пријатељства, партнерства и узајамног поштовања пронађе решење које ће очувати стабилност НИС-а, енергетску сигурност Србије и развој компаније.
Посебно нам је важно што је у руској јавности препозната искрена намера да Србија очува своје традиционално пријатељство са Русијом, али и своје право да стратешки ресурси земље остану у функцији развоја државе и будућих генерација грађана Србије.
У писму председнику Руске Федерације Владимиру Путину наглашено је да српски народ не заборавља историјско пријатељство и подршку коју је Русија годинама пружала Србији и развоју НИС-а.
Изражено је уверење да би омогућавање већег учешћа српског капитала у очувању НИС-а било запамћено као историјски пример братске подршке и међусобног разумевања српског и руског народа.
Удружење индустријалаца и предузетника Републике Србије сматра да је данас више него икада важно да Србија сачува своје стратешке ресурсе, економско достојанство и енергетску стабилност, али и да остане земља која гради мостове сарадње, мира и партнерства са свим народима и државама света.
С поштовањем,
Богољуб Карић
Председник и оснивач
Удружења индустријалаца и предузетника Србије
О Аутору
Породичан човек. Пионир и реформатор капитализма у Југославији и Русији у време председника Михаила Горбачова. Визионар, миротворац и градитељ. Фармер, који се бави сточарством, воћарством и пољопривредом, оријентисан на органски узгој и здраву храну. Филантроп и архитекта новог економског светског поретка. Председник Међународног комитета „Никола Тесла“. Експерт УН Програма за одрживи развој и члан УН Глобал Маркетплаце-а. Члан Њујоршке академије наука. Добитник више почасних доктората међународних универзитета. Номинант за Нобелову награду 2024. године. Председник Удружења индустријалаца и предузетника Републике Србије.