ЈП ГРАДАЦ САОПШТЕЊЕ

Datum objavljivanja: jun 01, 2026 Kategorija: Друштво

Уз залагање градског руководства, и финансијску подршку Јавног предузећа „Путеви Србије“, започети су радови на изградњи саобраћајне везе града Чачка, од кружног тока у Коњевићима, до изграђеног крака петље Моравског коридора у дужини од 220 метара. У питању је прва фаза радова која предвиђа изградњу две коловозне траке од дугорочно планиране четири. Град Чачак ће добити везу са петљом Моравског коридора, одакле ће Чачани бирати правце према Београду, Пожеги, Црној Гори, Крагујевцу, Краљеву, Врњачкој Бањи, Појатама, Нишу, Грчкој, Републици Српској, БиХ итд.

