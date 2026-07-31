БОГОЉУБ КАРИЋ-ПРОКУПЉЕ И ТОПЛИЦА – СРЦЕ СРПСКЕ ПОЉОПРИВРЕДЕМОРА ПОНОВО ДА КУЦА
Аутор Г.Н.
Драги пријатељи,
Синоћ сам у Прокупљу доживео нешто што се не заборавља. Стотине грађана, наших симпатизера, пријатеља и домаћина дошло је да разговарамо о будућности Србије. Био је то разговор пун наде, али и велике бриге за живот обичног човека.
Прокупље и Топлица су један од најбогатијих крајева Србије. Бог нам је подарио плодну земљу, минералне воде, сунце, реке и климу која омогућава да се у многим деловима овог краја имају и две жетве годишње. Овде успевају вишња, шљива, кајсија, јабука, грожђе, поврће и све што вредне руке могу да произведу.
Некада се у целој Југославији пила чувена минерална вода „Милан Топлица“. А данас та вода већ више деценија отиче у реку. То богатство мора поново да ради за Србију.
Србија нема довољно нафте и гаса, али Србија има минералне воде, бање и огромна природна богатства. То је наша нафта. То је наше злато.
Али народ ми је рекао једну болну истину.
Није проблем што људи неће да раде. Проблем је што њихов рад нема праву цену.
Произвођачи су ми говорили да их откупне цене доводе до очаја. Дешава се да је берба скупља од цене по којој продају своје воће. Цео годишњи труд претвара се у губитак.
То није праведно.
Зато предлажемо да држава, заједно са пољопривредницима, задругама, прерађивачима и стручњацима, успостави систем који ће омогућити да се благовремено планира производња и обезбеди предвидивост тржишта. Наш циљ је да домаћин унапред зна у каквим условима улази у производњу и да има више сигурности за свој рад, како би могао да планира будућност своје породице.
Најтежи тренутак разговора био је када су ми родитељи рекли:
„Највише нас боли када нам деца одлазе у иностранство. Када оде дете, као да је део нашег живота отишао са њим.“
То није само проблем Топлице. То је проблем целе Србије.
Наш циљ није да се наша деца сналазе по свету.
Наш циљ је да свет долази у Србију, да овде гради фабрике, прерађивачке капацитете, хладњаче, извозне центре и нова радна места.
Када пољопривредник има сигуран приход, када млади имају посао, када се исплати радити и производити, онда деца остају на својим имањима, оснивају породице и настављају традицију својих предака.
Прокупље је некада било снажан индустријски центар. Данас заслужује нову економску револуцију.
Морамо изградити нове фабрике, обновити прерађивачку индустрију, развити хладњаче, логистичке центре и извоз, како би сваки килограм воћа произведен у Топлици доносио зараду домаћину, а не губитак.
Верујем у народ Топлице.
Верујем у вредног српског домаћина.
Верујем да Србија може поново да постане земља која производи, извози и побеђује.
Хвала дивним људима Прокупља на величанственом дочеку, искреним разговорима и поверењу.
Топлица заслужује да буде један од најбогатијих крајева Србије.
Прокупље заслужује нове фабрике, нова радна места и младе који ће остати на својој земљи.
Породица је снага Србије. Србија мора поново да производи, да рађа, ради, гради и да побеђује.
Богољуб Карић
Београд, 30. 7. 2026.
О АУТОРУ
Породичан човек. Пионир и реформатор капитализма у Југославији и Русији у време председника Михаила Горбачова. Визионар. Миротворац. Градитељ. Фармер, који се бави сточарством, воћарством и пољопривредом. Оријентисан на органски узгој и здраву храну. Филантроп. Архитекта новог економског светског поретка. Председник Међународног комитета „Никола Тесла“. Експерт УН Програма за одрживи развој. Члан УН Глобал Маркетплаце-а. Члан Њујоршке академије наука. Добитник више почасних доктората и предавач на више међународних универзитета у Атини. Добитник Златне медаље за човечанство (Голд Медал фор Хуманитy) Светског филозофског форума, за изузетан допринос концепту „Дијагноза човечанства“. Номинант за Нобелову награду 2024. Председник Удружења индустријалаца и предузетника Републике Србије.