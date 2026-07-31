ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ ИПАРД 3 ПРОГРАМА
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања у циљу благовременог информисања корисника, упућује важно обавештење свим подносиоцима захтева за одобравање коначне исплате подстицаја у оквиру ИПАРД III програма. Како би се спречио ризик од одбијања захтева за одобравање коначне исплате и обезбедила несметана исплата одобрених финансијских средстава, апелујемо на све кориснике да благовремено и детаљно провере да ли имају неизмирене доспеле обавезе по основу јавних прихода пре подношења захтева за одобравање коначне исплате ИПАРД подстицаја, наводи се на сајту ресорног министарства.