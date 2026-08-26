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ЧАЧАНСКИ ВАТРОГАСЦИ УВЕК СПРЕМНИ ДА ПРУЖЕ ПОМОЋ

Autor: Datum objavljivanja: avgust 26, 2026 Kategorija: Друштво | komentara : 0

Ситуација у Делиблатској пешчари је знатно боља него претходних дана, али и даље постоје дубинска и подземна жаришта, која могу поново да се активирају, пренео је јутрос РТС. Како су навели, на Столовима су ватрогасци успели да зауставе даље ширење пожара. Иначе, на планини Столови, потез “Чикер”, у акцију гашења укључено је 55 учесника, а осим припадника ватрогасно-спасилачких јединица из Краљева, Новог Пазара, Пријепоља, Ужица, ту су и ватрогасци из Чачка, рекао је начелник Ватрогасно-спасилачке јединице МУП-а Недељко Гагић. Ово је само једна од овогодишњих акција у којој учествују наши ватрогасци. Њихова преданост и спремност да пруже помоћ се и у претходном периоду показала и на територији Моравичког округа, на којој иначе делују, и у другим крајевима Србије, па и Европе.

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