У Чачку одржана 55. Седница Градског већа Чачка са 12 тачака дневног реда
У Чачку је данас одржана 55. Седница Градског већа Чачка са 12 тачака дневног реда. Пред градским већницима је, између осталог, била измена Одлуке о градским управама, измена Одлуке о мрежи јавних предшколских установа на подручју нашег града, као и Предлог решења о давању дела објекта у Трнави за потребе вртића Предшколске установе “Радост”. Донето је и Решење о употреби 350 000 динара из текуће буџетске ресерве за измирење трошкова бесплатног превоза за лица старија од 65 година и остале категорије, а утврђен је и начин и поступак доделе стамбене подршке корисницима станова у оквиру Програма становања и интеграције избеглица. градски већници су именовали нове директорке јавно-комунланих предузећа. Нови директор Водовода биће Срђан Бошковић, досадашњи помоћник градоначелника и дугогодишњи директор ЈКП “Моравац“ Мрчајевци, док ће функцију новог директора Моравца обављати Стефан Петровић, дипломирани економиста из Чачка. На челу ЈКП “Паркинг сервис” и у наредне четири године остаће досадашњи директор Зоран Благојевић, дипломирани инжењер електротехнике. Ова кадровска решења треба да верификује Скупштина града Чачка на предстојећој седници.