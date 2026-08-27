У БРАНЕШЦИМА ГОРЊИМ, МЕСТУ НАДОМАК ЧЕЛИНЦА, У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ, ДРАГО РАИЛИЋ ЈЕ НА ПОРОДИЧНОМ ИМАЊУ ОСНОВАО ИЗЛЕТИШТЕ И КАМП „ТУРЈАНИЦА“
У БРАНЕШЦИМА ГОРЊИМ, МЕСТУ НАДОМАК ЧЕЛИНЦА, У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ, ДРАГО РАИЛИЋ ЈЕ НА ПОРОДИЧНОМ ИМАЊУ ОСНОВАО ИЗЛЕТИШТЕ И КАМП „ТУРЈАНИЦА“- НАЗВАН ПО ИСТОИМЕНОЈ РЕЧИЦИ КОЈА ПРОТИЧЕ КРОЗ ОВО НАСЕЉЕ. ПОСЕД СЕ ПРОСТИРЕ НА ОКО 10 ХЕКТАРА, А ГОСТИМА СУ НА РАСПОЛАГАЊУ РАЗНОЛИКИ И ЗАНИМЉИВИ САДРЖАЈИ ПРИЛАГОДЈЕНИ РАЗЛИЧИТИМ УЗРАСТИМА. ОВО МЕСТО, КОЈЕ ЈЕ ВЕОМА БРЗО ПРЕПОЗНАТО КАО ПРАВА МАЛА ОАЗА МИРА, ДАНАС ПОСЕЋУЈУ ГОСТИ ИЗ СВИХ КРАЈЕВА СВЕТА.