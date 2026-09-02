БОГОЉУБ КАРИЋ: ВОЈВОДИНА МОЖЕ ДА ХРАНИ ПОЛА ЕВРОПЕ — И ДА ИЗВОЗИ 50 МИЛИЈАРДИ ЕВРА ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА!
Јуче сам у Новом Саду доживео један од оних сусрета који човеку врате и успомене и веру у будућност.
Окупили су се наши професори, доктори, лекари, привредници, домаћини, стари чланови и оснивачи Покрета снага Србије, али и нови људи. Посебно ме је обрадовало што су дошла и деца, па чак и унуци наших старих чланова.
То значи да идеја живи!
После 22 године настављамо тамо где смо насилно заустављени. А оно што смо говорили 2004. године о економској револуцији Србије, Новог Сада и Војводине — важи и данас.
После разговора са стручњацима и произвођачима још сам уверенији: наш циљ не сме бити пет милијарди евра од аграра. Србија може много више, а сама Војводина мора да тежи ка 50 милијарди евра годишње вредности пољопривредне производње и прераде намењене светском тржишту.
Али не извозом јефтине сировине!
Нећемо да други купе наше жито, кукуруз, воће, поврће, млеко и месо, па да их прераде, запакују и нама врате производ десет пута скупљи.
Морамо да извозимо готов производ!
Хоћу хиљаде малих и великих фабрика за прераду. Хоћу да српски домаћин не буде само произвођач сировине, него власник производа, бренда и профита.
Свака кућа која може — мала фабрика. Свако село — производни центар. Војводина — велика фабрика хране за Европу и свет.
А имамо још један апсурд.
Имамо Дунав — наше српско море — имамо Саву, Тису и огромно водно богатство, а истовремено стрепимо од суше!
За мене то није проблем воде. То је проблем организације, знања и система.
Ако нешто не знамо, позовимо најбоље који знају. Цео живот тако радим. Треба применити најбоља светска искуства, укључујући израелске системе наводњавања „кап по кап“, модерну технологију, сензоре, аутоматизацију и вештачку интелигенцију.
Не смемо више да гледамо у небо и чекамо да ли ће пасти киша.
Морамо управљати водом, производњом и приносима!
И држава мора прво да штити српског домаћина и српски производ. Док имамо довољно квалитетног домаћег производа, он мора имати предност на нашем тржишту. Када немамо довољно — онда увозимо оно што нам недостаје.
То је систем.
То је економска револуција.
То је Војводина коју желим: Војводина вредних и богатих домаћина, модерних фарми, плантажа, прерађивачких фабрика, научника и младих људи који остају на својој земљи јер од свог рада могу одлично да живе.
Имамо земљу.
Имамо воду.
Имамо знање.
Имамо вредне људе.
Треба нам систем!
А када га направимо, Војводина неће питати како да преживи сушу и како да прода сировину.
Питаће колико десетина милијарди евра готових српских производа можемо да продамо Европи и свету.
ВОЈВОДИНА МОЖЕ ДА ХРАНИ ПОЛА ЕВРОПЕ.
СРБИЈА МОРА ДА ПРОИЗВОДИ, ПРЕРАЂУЈЕ И ПОБЕЂУЈЕ!
ПОРОДИЦА ЈЕ СНАГА СРБИЈЕ
СРБИЈА ТРЕБА ДА РАДИ, ГРАДИ И РАЂА
Богољуб Карић