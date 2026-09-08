ПОКРЕТ СНАГА СРБИЈЕ – БК
Аутор фотографије Г.Н.
ОДЛУКА ПРЕДСЕДНИШТВА И ИЗВРШНОГ ОДБОРА
На заједничкој седници Председништва и Извршног одбора Покрета СНАГА СРБИЈЕ – БК донета је одлука да се овај захтев упути председнику Народне скупштине Републике Србије и свим народним посланицима.
ЗАШТИТИМО НАШУ ДЕЦУ И ЖЕНЕ
СРБИЈА МОРА ДА ОБЈАВИ РАТ СЕКСУАЛНОМ НАСИЉУ!
Драги наши народни посланици,
данима читам и слушам о случајевима сексуалног насиља над децом и питам се: шта још треба да се догоди да држава покаже да су живот и безбедност сваког детета светиња?
Дете од пет, седам, десет или више година не може само себе да заштити.
Зато морамо ми да га заштитимо — породица, друштво и држава!
Позивам свих 250 народних посланика Републике Србије да, пре распуштања Народне скупштине и расписивања избора, ХИТНО закажу посебну седницу посвећену искључиво заштити деце и жена од сексуалног насиља.
Не сумњам да ћете показати одговорност и да ћете хитно одржати седницу са овом тачком дневног реда. Нема важније обавезе једног народног посланика од заштите живота, достојанства и безбедности наше деце и жена. Ово није питање једне странке, једне власти или једних избора — ово је питање целе Србије.
Тражимо да се по хитном поступку размотри пакет најстрожих мера против силоватеља и сексуалних насилника над децом и женама.
Наш захтев је јасан и недвосмислен: за најтеже облике силовања и сексуалног насиља над децом законом прописати ДОЖИВОТНИ ЗАТВОР, у складу са Уставом Републике Србије.
Дете мора бити светиња државе Србије. Ниједна правна празнина, олакшавајућа околност нити блага судска пракса не смеју довести до тога да казна буде несразмерна страхоти злочина.
Зато тражимо да Народна скупштина хитно размотри измене закона којима ће за најтеже сексуалне злочине над децом бити прописана најтежа казна коју наш правни систем познаје — ДОЖИВОТНИ ЗАТВОР.
ТРАЖИМО:
▪ ДОЖИВОТНИ ЗАТВОР за најтеже облике силовања и сексуалног насиља над децом;
▪ најстроже законом прописане казне за сексуално насиље над женама и другим жртвама, сразмерно тежини почињеног дела;
▪ забрану условног отпуста за најтеже сексуалне злочине над децом, у свим случајевима у којима је то уставно и законски могуће;
▪ трајну забрану рада са децом за осуђене сексуалне преступнике;
▪ ефикасну евиденцију и строг надзор сексуалних преступника;
▪ специјализоване тужиоце и судије и хитне поступке који неће трајати годинама;
▪ потпуну психолошку, медицинску, правну и безбедносну заштиту жртава и њихових породица.
Тражимо и да наши најбољи правни и медицински стручњаци одмах испитају све додатне мере које се примењују у другим државама, укључујући медицински и фармаколошки третман високоризичних сексуалних преступника и повратника, у складу са Уставом Републике Србије и медицинском струком.
ОВДЕ НЕМА ВЛАСТИ И ОПОЗИЦИЈЕ.
ОВДЕ СУ НА ЈЕДНОЈ СТРАНИ НАША ДЕЦА, НАШЕ ЖЕНЕ И ДРЖАВА СРБИЈА, А НА ДРУГОЈ СЕКСУАЛНИ НАСИЛНИЦИ.
Позивамо свих 250 народних посланика: седите у исту салу и донесите законе којима ће Србија послати недвосмислену поруку силоватељима и сексуалним насилницима:
КО ПОЧИНИ НАЈТЕЖИ СЕКСУАЛНИ ЗЛОЧИН НАД ДЕТЕТОМ — МОРА ДА ЗНА ДА ГА ЧЕКА НАЈТЕЖА КАЗНА: ДОЖИВОТНИ ЗАТВОР!
Ако Народна скупштина има времена за политичке расправе, мора да има времена за заштиту наше деце и жена.
Зато вас позивам: урадите то пре избора.
Покажите грађанима Србије да су живот, достојанство и безбедност детета и жене изнад сваке странке, сваке функције и сваког мандата.
Као отац и деда, али пре свега као човек, верујем да око овога у Србији не сме бити никакве поделе.
Не сумњам да ћете чути овај позив и да ће Народна скупштина Републике Србије хитно заседати. Очекујемо од сваког народног посланика да својим присуством и својим гласом покаже на којој страни стоји.
Јер нема важнијег закона од закона који штити нашу децу и жене.
ДЕЦА И ЖЕНЕ СРБИЈЕ СУ СВЕТИЊА!
НЕМА ОПРАВДАЊА ЗА СИЛОВАТЕЉЕ И СЕКСУАЛНЕ НАСИЛНИКЕ!
СРБИЈА МОРА ДА ЗАШТИТИ СВАКО ДЕТЕ И СВАКУ ЖЕНУ!
Драгомир Ј. Карић
председник Покрета СНАГА СРБИЈЕ – БК