Високе температуре напорне за организам, посебно за кардиоваскуларни систем
Иако смо већ загазили у септембар и близу смо календарском крају лета, врелина не попушта. Високе температуре су напорне за организам, посебно за кардиоваскуларни систем. Углавном се више пажње и савета упућује особама са хипертензијом, иако топлотни таласи могу знатно погоршати тегобе код људи са ниским притиском. Мада многи мисле да врућина изазива скок крвног притиска, тело реагује на потпуно супротан начин. Долази до пада притиска, јер да би се наш организам охладио, шире се крвни судови. Шта у том случају предузети, за ТВ Информатор појашњава др Јелена Тодоровић из Службе хитне помоћи Дома здравља Чачак.